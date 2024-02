RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nathalia Santos, jornalista que foi baleada na saída da Marquês de Sapucaí no último dia 12, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (20). A ex-contratada da Globo, que trabalhou no Esquenta!, apresentado por Regina Casé os anos 2010, levou um tiro na região do quadril, passou por cirurgias e chegou a ficar sem o movimento dos pés. Ela irá continuar o tratamento em casa.

Otimista com a recuperação, Nathalia usou as redes sociais para contar a novidade aos seus seguidores. "É chegado o começo de um novo tempo, agora de alta no aconchego da casa de mamis, com afago e afeto nos meus filhos, do meu esposo, dos meus irmãos, da minha família e de amigos. Sei que nada será como antes, mas como nada nunca vinha sendo, vamos em frente!", disse.

Ela ainda afirmou que teve muita fé durante o tempo em que esteve no hospital. "Feliz e grata por essa nova oportunidade! Um tempo novo, difícil, dolorido e sem quase nenhuma certeza, mas com muita fé! Recomeçar e reinventar serão mantras por aqui!".

Nathalia ainda agradeceu a todas as mensagens de carinho e orações que recebeu. Ela ainda pediu para que os seguidores torçam por ela. "Continuem fazendo seus pedidos, suas rezas, suas orações, porque eu vou precisar. Por fim, quero dizer que estou viva e feliz por isso", concluiu.