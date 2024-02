SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Jeito Moleque resolveu fazer do erro um sucesso e vai lançar sua versão de "I Want It That Way", dos Backstreet Boys, que viralizou após apresentação no Encontro (Globo) em janeiro. Na ocasião, o vocalista cantou cover em ritmo de pagode e virou meme ao se atrapalhar no inglês.

"'Tell me uai' tomou proporções que jamais imaginávamos. Estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo. Não conseguimos mais sair dos shows sem cantar essa música", conta Gui Albuquerque, vocalista.

O grupo ainda fechou parceria com uma escola de inglês para não cometer mais gafes nos próximos shows. Logo após a apresentação no Encontro, o vocalista havia pedido a ajuda de um professor para ajudá-lo: "Tem turnê internacional por aí. Preciso de um professor de inglês".

"Tá chegando, família! O 'tell me uai' do nosso jeito estará disponível nas plataformas digitais no dia 23 de fevereiro ás 00h! Não esqueçam de fazer o pre-save", divulgou a banda no Instagram.