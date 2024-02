SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ewen MacIntosh, ator que integrou o elenco da versão original de "The Office", produzida no Reino Unido e exibida entre 2001 e 2003, morreu aos 50 anos.

"Com grande tristeza anunciamos a morte do nosso amado gênio da comédia Ewen MacIntosh. Sua família agradece a todos que o apoiaram, e especialmente à casa de repouso Willow Green. Haverá uma cremação privada para a família e os amigos próximos e um memorial para celebrá-lo mais tarde neste ano", anunciou a empresa que agenciava o ator nas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada. MacIntosh passava por problemas financeiros na última década, por dificuldade de encontrar novos trabalhos. Há dois anos, se somaram a eles problemas de saúde, que o levaram a ser internado.

No "The Office" britânico, o ator interpretou Keith Bishop, um contador pouco expressivo. A série o lançou ao estrelato, fez de seu criador e protagonista Ricky Gervais um dos nomes mais conhecidos da comédia e inspirou uma versão americana, ainda mais bem-sucedida.

"Notícia extremamente triste. O muito engraçado e amável Ewen MacIntosh, conhecido por muitos como o 'Big Keith' the 'The Office', morreu. Um original absoluto. Descanse em paz", escreveu Gervais em suas redes sociais. Os dois também trabalharam juntos na série "After Life: Vocês Vão Ter de Me Engolir".

No currículo de MacIntosh estão ainda participações na série "Little Britain" e nos filmes "O Lagosta", de Yorgos Lanthimos. Ele morre deixando os pais, Sara e Ewen MacIntosh Sr., e o irmão Colin MacIntosh.

