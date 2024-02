SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exposição "Missão Marte" estreia no shopping West Plaza, na região oeste da capital paulista, nesta quarta-feira (21). A mostra, que fica em cartaz até 30 de junho, traz réplicas de objetos usados por astronautas e pela Nasa, a agência espacial norte-americana. A entrada é gratuita.

Com duração aproximada de 1h30, a experiência é dividida em dois ambientes: o primeiro apresenta itens trazidos do centro Kennedy Space Center, com sede na Flórida, nos Estados Unidos. Há peças autografadas por Buzz Aldrin, o primeiro homem a pisar na Lua, um macacão usado por astronautas em missões espaciais e réplicas do capacete de Alan Shepard e do Perseverance, um veículo de exploração (rover) criado pela Nasa que circula pela superfície de Marte, o planeta vermelho, há três anos.

Na segunda parte da visitação, o público fica em um espaço interativo com atividades temáticas sobre o espaço. No mês de estreia, por exemplo, os participantes poderão construir uma mão robótica com a orientação de especialistas.

Às terças-feiras, às 20h, a mostra também traz a sessões em inglês. Para participar da "Missão Marte", é preciso fazer a inscrição antecipadamente e reservar um horário no site.

A exposição é organizada pela International School, programa de educação bilíngue, em parceria com o International Space Academy (Academia Espacial Internacional, em português), o KSCIA.

EXPOSIÇÃO MISSÃO MARTE

Quando 21 de fevereiro a 30 de junho. Seg. a qui., das 10h às 22h, sex., das 10h às 17h, sáb., das 19h às 22h, dom.e feriados, das 14h às 20h

Onde Shopping West Plaza - av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca, região oeste (piso 2, bloco A)

Telefone (11) 3677- 4000 e (11) 94516-3051

Preço Gratuito

Link https://www.kscia.internationalschool.global/missaomarte