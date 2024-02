SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova exposição do Museu da Imagem e do Som, que será inaugurada dia 9 de março, terá o Holocausto como tema.

Chamada "A Tragédia do Holocausto: a Vida de Julio Gartner", fica em cartaz até 21 de abril e traz registros da Segunda Guerra Mundial e detalhes da perseguição ao povo judeu. Os ingressos custam R$ 20 e, às terças, a entrada é gratuita.

Com curadoria de André Sturm, a mostra é dividida em duas partes: a primeira conta a trajetória de Julio Gartner, polonês radicado no Brasil, que completaria cem anos em 2024, e permite que o público percorra os locais que compuseram a trajetória do sobrevivente, desde sua adolescência até a chegada em território brasileiro.

No segundo ato, há destaque para os "Anjos do Holocausto", sete pessoas que se dedicaram à ajuda de judeus perseguidos e presos no continente europeu. Dentre elas, estão o alemão Oskar Schindler retratado no longa "A lista de Schindler", a brasileira Aracy de Carvalho e o inglês Nicholas Winton, que terá sua história contada no filme "Uma Vida: a História de Nicholas Winton", com estreia nos cinemas brasileiros prevista para março.

Por meio de cenografia, vídeos, fotografias e sons, a exposição, busca reproduzir locais e elementos marcantes nesse episódio da história do século 20, como o gueto de Cracóvia, a câmara de gás em Auschwitz, o vagão de trem que levava cidadãos aos campos de extermínio e o crematório de Melke. Também estão expostos objetos cedidos Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos.

EXPOSI

Quando A partir de 9 de março. Ter. a sex., das 10h às 19h, sáb., das 10h às 20h, dom. e feriados, das 10h às 18h

Onde MIS - av. Europa, 158, Jardim Europa, região oeste

Telefone (11) 2117-4777

Preço R$ 20 (inteira)

Link: https://mis-sp.org.br/exposicao/a-tragedia-do-holocausto-a-vida-de-julio-gartner/