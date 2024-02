RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Estreante na TV, José Duboc interpreta o personagem Du em "Renascer", um rapaz que vive nas ruas com os amigos e uma namorada, Teca (Lívia Silva), uma jovem grávida que Buba (Gabriela Medeiros) acolhe com a intenção de adotar a criança. Para contar a história desse casal, o ator diz que buscou inspirações em pessoas não tão distantes da sua realidade. Morador de Curicica, zona oeste do Rio, Duboc trabalhava como entregador de refeições em um restaurante até ser descoberto pela direção da novela.

"Fui fazer uma entrega nos Estúdios Globo, onde a Marcella (Bergamo, produtora de elenco) estava e ela parou, ficou me olhando e disse: 'Posso tirar uma foto sua?'. Eu disse que podia. Ela me botou em um canto da parede, tirou uma foto e falou: 'A gente vai conversando'", relembrou em entrevista ao Gshow.

Dias depois, o estudante de teatro foi chamado por Matheus Lelis (produtor de elenco) para fazer um teste. Duboc então soube que era para o remake de Bruno Luperi e dois meses depois, ele recebeu a notícia de tinha sido aprovado no local em que trabalhava. "O restaurante teve que fechar a porta porque todo mundo chorou com a notícia. A gente também acabou se emocionando porque não é todo dia que acontece uma história assim", detalhou Marcela à reportagem.

Com a oportunidade na Globo, Duboc preferiu deixar o restaurante para se dedicar aos cursos e oficinas de interpretação. "Foi uma oportunidade que acabou reacendendo em mim a vontade de seguir a carreira, de tentar outros papéis", comentou o jovem ator que não tinha muitas pretensões de trabalhar na TV.

"Não estava nos meus planos, não passava pela minha cabeça fazer uma novela! Foi um acaso, mas, com certeza, agarrei a oportunidade", destacou Duboc.