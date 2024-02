SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista Pedro Scooby, 35, bateu boca com seguidores que criticaram a decisão do filho mais velho, Dom, 11, de vir morar com ele no Brasil. Essa notícia foi divulgada pela própria Luana Piovani, 47, em um podcast.

"O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", disse ela sobre a separação do primogênito.

Luana foi casada com o surfista Pedro Scooby entre 2013 e 2016. Juntos, além de Dom, eles têm os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos. O ex-casal enfrentou briga na Justiça por pensão dos filhos.

Em um corte que viralizou numa página nas redes sociais, uma seguidora disse que "ficar com o pai liberal no final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia". Irritado, Scooby respondeu: "Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber".

Na sequência, outra internauta chamou Dom de "ingrato", o que chateou ainda mais o ex-BBB. "Ingrata é você que está aqui julgando a vida dos outros sem saber".