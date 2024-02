SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stênio Garcia, 91, foi diagnosticado com covid-19.

A esposa do ator, Mari Saade, divulgou a notícia no Instagram. Ela afirma que estava isolada em seu quarto com uma infecção no olho, e um homem com tosse participou de uma gravação com Stênio. "Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia, e acreditei. Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a covid-19".

Ela relembrou o episódio em que foi criticada por exigir que o marido usasse máscara numa entrevista. "Tinha perdido minha mãe e em seguida me desesperei quando vi meu amor sem máscara e mesmo sendo estabanada fui protegê-lo porque não queria que a vida dele corresse risco porque vi minha mãe morrer na minha frente em plena UTI."

"Aí vai a pergunta para a imprensa que me detonou e para todos que me xingaram e acusaram de coisas bárbaras: quem vai cuidar do Stênio são vocês ou sou eu? Quem paga o plano do Stênio são vocês ou é meu pai com 96 anos?", disse Mari Saade.