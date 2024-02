SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Que Gracyanne Barbosa é fanática por ovos todo mundo já sabia, mas a quantidade nunca deixa de impressionar. Tanto é que a participação do cantor Belo, marido dela, no Caldeirão com Mion (Globo) voltou a trazer o assunto à tona.

Ele apareceu com o grupo Soweto no quadro Caldeirola e, além de cantar, respondeu a perguntas feitas por crianças que enviaram vídeos para a produção. "Tio Belo, você não acha que a Gracyanne come ovo demais?", quis saber uma delas.

Foi quando o pagodeiro contou que ela chega a comer 70 ovos por dia, o que dá cerca de 2.000 ovos por mês. "É muita coisa... muita coisa", afirmou Belo.

Nas redes sociais, a musa fitness tratou com bom humor os comentários sobre a situação. "Gente, treinei, já fiz fisio", contou nos stories do Instagram. "E aí, como vocês reclamaram do meu ovo, hoje eu trouxe ovo... com ovo. É um omelete", disse mostrando a marmita.

Mais tarde, ela ainda voltou ao assunto ao publicar um vídeo mostrando uma tigela com salada de alface, tomate, cebola roxa e outros ingredientes. "Olha, não é ovo (risos)", comentou.