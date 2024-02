SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor do prêmio de Melhor Ator em Série de Drama por "The Last of Us" no SAG Awards, o ator Pedro Pascal, 48, fez um discurso diferente e bastante inusitado ao subir ao palco para receber o troféu.

"Isso é errado por algumas razões. Estou um pouco bêbado, achei que podia ficar bêbado. Obrigado, HBO, por... Meu Deus, estou parecendo um tolo, mas muito obrigado. É uma honra", disse.

Em seguida, disse que não lembrava de quem estava concorrendo com ele e saiu rápido do palco. "Eu vou ter um ataque de pânico e vou sair", emendou.

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, foi o principal vencedor do SAG Awards, o prêmio do sindicato de atores dos Estados Unidos, entregue na noite de sábado (24), destacando os melhores trabalhos de atuação em filmes e séries. Com esse reconhecimento, o filme reafirma seu favoritismo no Oscar, que acontece no próximo dia 10 de março.

O longa sobre o físico Robert Oppenheimer, um dos pais da bomba atômica, levou os troféus de melhor ator para Cillian Murphy, melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr., além de prêmio de melhor elenco em filme.