SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Spirit Awards aconteceu neste domingo (25), reunindo produções independentes e talentos da televisão e do cinema. Quem levou o prêmio de melhor filme foi "Vidas Passadas", de Celine Song, que também ganhou o prêmio de melhor direção.

O filme concorria com longas como "American Fiction"--sem data de lançamento no Brasil--, que levou o prêmio de melhor roteiro, enquanto Jeffrey Wright venceu o de melhor atuação. "Four Daughters" foi laureado como melhor documentário.

Da'Vine Joy Randolph ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu papel em "Os Rejeitados", repetindo a vitória na noite passada no SAG Awards. Dominic Sessa, que atuou no mesmo filme, recebeu o prêmio de melhor ator revelação.

Na área da TV, "Treta" foi nomeada melhor nova série roteirizada e Ali Wong ganhou o melhor atuação principal por seu papel no a série.

Além dos tradicionais prêmios de melhor filme e melhor diretor, a premiação também apresenta outras honrarias, como a de melhor primeiro roteiro e Prêmio John Cassavetes (melhor longa-metragem abaixo de US$ 1.000.000).

Veja a lista com os vencedores em destaque.

Categorias de filmes

*MELHOR FILME*

"Todos Nós Desconhecidos", de Andrew Haigh

"American Fiction", de Cord Jefferson

"Segredos de Um Escândalo", de Todd Haynes

"Passagens", de Ira Sachs

*"Vidas Passadas", de Celine Song*

*MELHOR PRIMEIRO FILME*

"All Dirt Roads Taste of Salt", de Raven Jackson

"Chronicles of a Wandering Saint", de Tomás Gómez Bustillo

"Earth Mama", de Savanah Leaf

Producers: Sam Bisbee, Shirley O'Connor, Medb Riordan, Cody Ryder

*"A Thousand and One", de A.V. Rockwell*

"Upon Entry", de Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez

*PRÊMIO JOHN CASSAVETES*

"The Artifice Girl", de Franklin Ritch

"Cadejo Blanco", de Justin Lerner

*"Fremont", de Babak Jalali*

"Rotting in the Sun", de Sebastián Silva

"The Unknown Country", de Morrisa Maltz

*MELHOR DIRETOR*

Andrew Haigh, "Todos Nós Desconhecidos"

Todd Haynes, "Segredos de Um Escândalo"

William Oldroyd, "Eileen"

Ira Sachs, "Passagens"

*Celine Song, "Vidas Passadas"*

*MELHOR ROTEIRO*

David Hemingson, "Os Rejeitados"

*Cord Jefferson, "American Fiction"*

Laura Moss e Brendan J. O'Brien, "Birth/Rebirth"

Emma Seligman e Rachel Sennott, "Clube da Luta para Meninas"

Celine Song, "Vidas Passadas"

*MELHOR PRIMEIRO ROTEIRO*

*"Segredos de Um Escândalo"*

"Theater Camp"

"Chronicles of a Wandering Saint"

"A Dança dos Pássaros"

"Upon Entry"

*MELHOR ATOR*

Jessica Chastain, "Memory"

Greta Lee, "Vidas Passadas"

Trace Lysette, "Monica"

Natalie Portman, "Segredos de Um Escândalo"

Judy Reyes, "Birth/Rebirth"

Franz Rogowski, "Passagens"

Andrew Scott, "Todos Nós Desconhecidos"

Teyana Taylor, "A Thousand and One"

*Jeffrey Wright, "American Fiction"*

Teo Yoo, "Vidas Passadas"

*MELHOR ATOR COADJUVANTE*

Erika Alexander, "American Fiction"

Sterling K. Brown, American Fiction

Noah Galvin, "Theater Camp: Um Verão Alucinante"

Anne Hathaway, "Eileen"

Glenn Howerton, "BlackBerry"

Marin Ireland, "Eileen"

Charles Melton, "Segredos de Um Escândalo"

*Da'Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"*

Catalina Saavedra, "Rotting in the Sun"

Ben Whishaw, "Passagens"

*MELHOR ATOR REVELAÇÃO*

Marshawn Lynch, "Clube da Luta para Meninas"

Atibon Nazaire, "As Oito Montanhas"

Tia Nomore, "Earth Mama"

*Dominic Sessa, "Os Rejeitados"*

Anaita Wali Zada, "Fremont"

*MELHOR CINEMATOGRAFIA*

Katelin Arizmendi, "Monica"

*Eigil Bryld, "Os Rejeitados"*

Jomo Fray, "All Dirt Roads Taste of Salt"

Pablo Lozano, "Chronicles of a Wandering Saint"

Pat Scola, "We Grown Now"

*MELHOR EDIÇÃO*

"Rotting in the Sun"

"We Grown Now"

*"Como Rebentar um Oleoduto"*

"Theater Camp: Um Verão Alucinante"

"Upon Entry"

*MELHOR DOCUMENTÁRIO*

"Bye Bye Tiberias"

*"Four Daughters"*

"Going to Mars: The Nikki Giovanni Project"

"Kokomo City"

"The Mother of All Lies"

*MELHOR FILME INTERNACIONAL*

*"Anatomia de uma Queda", de Justine Triet*

"Godland", de Hlynur Pálmason

"Mami Wata", de C.J. 'Fiery' Obasi

"Tótem", de Lila Avilés

"Zona de Interesse", de Jonathan Glazer

Categorias de televisão

*MELHOR SÉRIE DOCUMENTAL*

"Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court"

*"Querida Mamãe"*

"Murder in Big Horn"

"Juventude Roubada: Por Dentro da Seita Universitária"

"Wrestlers"

*MELHOR NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA*

*"Treta", de Lee Sung Jin*

"Dreaming Whilst Black", de Adjani Salmon

"Sou de Virgem", de Boots Riley

"Jury Duty", de Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky

"Slip", Zoe Lister-Jones

*MELHOR ATUAÇÃO EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA*

Emma Corrin, "Assassinato no Fim do Mundo"

Dominique Fishback, "Enxame"

Betty Gilpin, "Mrs. Davis"

Jharrel Jerome, "Sou de Virgem"

Zoe Lister-Jones, "Slip"

Bel Powley, "A Small Light"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Ramón Rodríguez, "Will Trent: Agente Especial"

*Ali Wong, "Treta"*

Steven Yeun, "Treta"

*MELHOR ATUAÇÃO COADJUVANTE EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA*

Murray Bartlett, "The Last of Us"

Billie Eilish, "Enxame"

Jack Farthing, "Rain Dogs"

*Nick Offerman, "The Last of Us"*

Adina Porter, "The Changeling: Sombras de Nova York"

Lewis Pullman, "Uma Questão de Química"

Benny Safdie, "The Curse"

Luke Tennie, "Falando a Real"

Olivia Washington, "Sou de Virgem"

Jessica Williams, "Falando a Real"

*MELHOR ATOR REVELAÇÃO EM SÉRIE ROTEIRIZADA*

Clark Backo, "The Changeling - Sombras de Nova York"

Aria Mia Loberti, "Toda Luz que Não Podemos Ver"

Adjani Salmon, "Dreaming Whilst Black"

*Keivonn Montreal Woodard, "The Last of Us"*

Kara Young, "Sou de Virgem"

*MELHOR ELENCO EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA*

*"Jury Duty"*