SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Roberto de Carvalho lançará uma biografia no segundo semestre deste ano. Para escrever o livro, o compositor conta com a ajuda do jornalista e editor Guilherme Samora, que foi editor de "Rita Lee: Outra Autobiografia".

Roberto foi casado por mais de quatro décadas com a cantora, morta em maio do ano passado em decorrência dos efeitos de um câncer no pulmão.

Quando estava viva, a artista estimulava o marido a escrever um livro sobre a vida dele. Juntos, os dois produziram obras consideradas emblemáticas no rock brasileiro.

Em 1982, o casal lançou "Rita Lee & Roberto de Carvalho". Já em 1987, eles lançaram em conjunto o disco "Flerte Fatal", que foi relançado em LP em abril do ano passado. O disco voltou às lojas em vinil da cor laranja na nova edição.

"Flerte Fatal" foi um dos últimos álbuns de estúdio assinados por Rita Lee e Roberto de Carvalho, antes de "Zona Zen", de 1988, e "Rita Lee & Roberto de Carvalho", de 1990. Nos anos seguintes, eles passaram a assinar seus trabalhos separadamente.

Juntos desde 1976, os dois se casaram no civil em 1996. Eles tiveram os filhos Beto Lee, Antônio Lee e João Lee.