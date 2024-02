AR ACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Na Band desde 2010, onde começou como comentarista, o ex-jogador Denílson de Oliveira acertou a renovação de seu contrato com a emissora do Morumbi. O novo vínculo é válido por três anos, e será assinado e anunciado ainda nesta semana.

A grande novidade do novo acordo é que Denílson ganhará mais espaço na Band. Ele segue no Jogo Aberto juntamente com Renata Fan, mas ganhará um programa só seu, o que marcará sua estreia como apresentador solo em TV aberta.

A atração deve estrear ainda neste ano, mas não tem horário e formatos definidos. O que se sabe é que a área comercial da Band já está trabalhando para viabilizar a atração financeiramente.

O novo contrato de Denílson, válido até março de 2027, atende o desejo de muita gente. O principal é o de Renata Fan, que em sua extensão contratual, afirmou que desejava a manutenção do elenco completo do Jogo Aberto.

Além do sucesso na TV, onde alcança até o segundo lugar de audiência em algumas ocasiões, o esportivo é o programa de TV aberta mais visto no YouTube, com 1 milhão de visualizações diárias, segundo a Band.

Outro é o do próprio Denílson, que sabe da influencia da Band no êxito de seus outros projetos. Hoje, Denílson é o ex-jogador comunicador com mais seguidores nas redes sociais. Só no Instagram, são 7,7 milhões.

Como consequência, Denílson é o ex-futebolista com mais contratos publicitários ativos atualmente na TV. Além disso, seu canal no YouTube também faz sucesso, e já têm cerca de 820 mil inscritos.

Junto com o seu podcast próprio, o canal de Denílson no YouTube conta com dois programas fixos comandados por outros profissionais, como o ex-Globo Marco Aurélio Souza, o ex-goleiro Jackson Follmann e as apresentadoras Alinne Fanelli e Giulia Vanni.