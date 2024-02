ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Sucesso no streaming, onde é um dos produtos mais vistos da HBO Max, a novela turca "Um Milagre" vai estrear no mês de março e marcará a volta das produções da Turquia à TV aberta.

O folhetim vai ocupar o horário nobre da TV Brasil, canal público mantido pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), ligada ao Governo Federal, a partir do dia 4, às 20h30 (horário de Brasília).

A produção vai substituir "Maria Madalena", série mexicana que teve bons índices de audiência. Segundo dados do portal da transparência, obtidos pelo F5, a EBC pagou US$ 886,5 mil para a distribuidora MF Yapin Televizion, da Turquia, pelos direitos não exclusivos da produção.

Na conversão atual, a trama custou R$ 4,420 milhões aos cofres públicos. Só para efeito de comparação, a EBC pagou R$ 3,2 milhões, ainda durante o governo Jair Bolsonaro (2019-2022), para comprar os direitos da novela "Os Dez Mandamentos" (2015), da Record.[

"Mucize Doktor", como é chamada originalmente, é uma adaptação da Turquia para a telenovela sul-coreana "Good Doctor", que também serviu de base para a série norte-americana "The Good Doctor", exibida pela Globo desde 2017 em sua programação.

"Um Milagre" tem 85 capítulos originais, e conta a história de Ali Vefa (Taner Ölmez), um jovem com autismo, e que foi entregue para adoção pelo seu pai, tendo de crescer em orfanatos.

Anos mais tarde, o jovem consegue se formar em medicina, e passa a trabalhar num hospital privado como assistente de cirurgião. No local, ele enfrentará muitos desafios de seu presente e de seus traumas do passado.

Além da HBO Max, onde é um de seus produtos mais vistos atualmente, "Um Milagre" também é exibida na TV paga pelo canal TNT Novelas.

Uma novela turca não é mostrada em TV aberta desde 2019, quando a Band encerrou o seu ciclo de tramas da Turquia com "Minha Vida". No Brasil, a TV do Morumbi popularizou as produções do país europeu ao mostrar folhetins como "Mil e Uma Noites" (2015) e "Fatmagul" (2016).