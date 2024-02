RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O humorista Pedro Manso, 51, usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que recebeu recentemente o diagnóstico de demência. Conhecido por imitar o apresentador Fausto Silva no extinto programa "Show do Tom", da Record, ele relatou que não quis acreditar no resultado da investigação feita pelo seu médico. "Estou passando por um problema sério de demência, de esquecimento ", começou ele no relato. "Não queria acreditar, mas, infelizmente, tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura."

Manso relembrou que começou a notar os sinais da doença aos poucos, mas decidiu procurar logo um médico quando perdeu um compromisso profissional. "Aí veio o diagnóstico e, infelizmente, tive que aceitar a doença. Orem por mim", pediu o humorista, que contou que a sua mãe teve Alzheimer [ doença degenerativa do cérebro que acomete pessoas com mais idade e funções cerebrais como memória, linguagem, cálculo, comportamento são comprometidas de forma lentamente progressiva].

"Segundo os médicos, os primeiros sinais da doença de Alzheimer são a perda de memória, mas eu quero ainda procurar um especialista para fazer exames e ter um diagnóstico e um tratamento adequados", disse o humorista.

"A situação está se agravando muito rápido. Eu, às vezes, esqueço de ligar para os meus amigos mais chegados, às vezes, me pedem para gravar vídeo e eu acho que tinha gravado e esqueço de mandar", concluiu Pedro Manso.