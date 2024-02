RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Há exatos 15 dias, João Guilherme Silva, filho de Faustão, chegava ao Sambódromo do Rio para o desfile das escolas de samba quando foi questionado sobre o estado de saúde do pai, que em agosto passado se submeteu a uma cirurgia de transplante do coração. "Ele está se recuperando, cada dia melhor e mais forte", disse.

João chegou a comentar que Fausto queria voltar a trabalhar, mas afirmou não saber se seu destino. "Vai depender de propostas. Mas eu aposto que assim que ele estiver se sentido bem para trabalhar, receber o ok dos médicos, ele volta", comentou.

Segundo a reportagem apurou, Fausto vinha fazendo diálise (tratamento para suprir o mau funcionamento dos rins) desde dezembro e, na semana passada, deu uma festa regada a pizza. No jantar, revelou que faria um transplante de rins e pediu discrição a todos os convidados. A cirurgia foi realizada nesta segunda-feira (26). Ele segue internado e em observação.