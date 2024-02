RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A terceira temporada da série "And Just Like That" já está dividindo as opiniões dos fãs da produção. Se existe um grupo feliz da vida com o retorno ao elenco de Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon), trio principal de "Sex and the City", existem pessoas que ficaram bem tristes com a saída de Sara Ramírez

Intérprete de Che Diaz, um comediante não-binário na trama e que viveu um romance com Miranda (Cynthia Nixon), causando o fim do casamento da ruiva com Steve (David Eigenberg), não volta para a terceira temporada, que deve começar a ser produzida ainda esse ano, com previsão de estreia para 2025.

No final do segundo ciclo, Che e Miranda terminaram de uma vez por todas, seguindo em frente para explorar novos relacionamentos. Segundo a revista Variety, roteiristas alegaram que a saída do personagem da trama foi porque a história de Che tinha sido concluída.

O Daily Mail havia divulgado, no mês passado, que Ramirez teria perdido seu papel na trama por defender um cessar-fogo na guerra de Israel, além de opinar a favor da Palestina. A atriz respondeu a notícia com uma nova postagem em seu Instagram, declarando: "Não deixe os tabloides distraí-los do que está acontecendo em Gaza. No entanto, boa tentativa."