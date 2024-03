SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodriguinho foi eliminado do BBB 24 e participou do programa de Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (28). Ao longo da edição, ele disse diversas vezes que queria sair ?o "pouco caso" do brother, inclusive, irritou a direção do programa e resultou em uma advertência no final de janeiro.

Na participação, o cantor disse que quis sair do reality show no minuto seguinte após entrar e que aceitou porque sua mulher já tentou participar do programa. "Nunca imaginei que uma experiência dessa ia me mudar dessa maneira", afirmou.

"O desafio de estar lá é mostrar um Rodriguinho que nunca mostrei, até o que eu não queria mostrei. Não faria de novo. O que não me fez desistir foi a mesma coisa que me fez entrar", disse. "Pensei: 'entrei, vou ficar até o final'. Mas a pressão é muito grande, não consegui lidar. Tive insônia, dor no estômago."

Rodriguinho ainda disse que enxergou em Davi seu filho e afirmou que não teve nenhuma rivalidade com o baiano. Diversas vezes ele já insinuou que bateria no participante, mas contou que sente vergonha pelas falas e pediu desculpas a ele e a família do brother.

Após ver a exibição de uma conversa amena com Davi, o cantor disse que percebeu que se perdeu ao longo dos dias. "Mexeu comigo ele dizer que me achava um jogador fraco. Ele se defendia atacando, fiquei feliz de ver aqui fora que ele é forte, eu sempre falava isso lá dentro."

O ex-Travessos contou ainda que, ao chegar ao hotel, leu uma cópia da carta destruída por Raquelle na dinâmica do Sincerão na última semana, e classificou a jogadora como a "planta" da edição.

"Ela nunca fez uma jogada tão efusiva, sempre foi com a cabeça das pessoas." Para ele, Fernanda, Davi e Isabelle vão chegar ao top 3.

O ex-participante disse que se esqueceu da conversa que teve no início da edição, na qual criticou o corpo de Yasmin Brunet e disse que se expressou mal.

"Ela é linda, quero levar essa amiga fora da casa. Quero me desculpar com ela e com as mulheres que eu ofendi."