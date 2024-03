SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor italiano Paolo Taviani morreu nesta quinta-feira (29), aos 92 anos. De acordo com a Ansa, agência de notícias do país, ele estava internado em uma clínica de Roma por uma doença que não foi divulgada ao público.

O cineasta ficou conhecido pelos filmes dirigidos com o irmão Vittorio Taviani, que morreu em 2018 aos 88 anos. Juntos, eles dirigiram 15 longas, incluindo "Pai Patrão", que venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1977.

Os irmãos Taviani ainda ganharam o Urso de Ouro do Festival de Berlim em 2012, pelo documentário "César Deve Morrer", e um Leão de Ouro honorário pela carreira no Festival de Veneza de 1986. A dupla era também bastante conhecida pelos filmes "A Noite de São Lourenço", de 1982, e "Bom Dia, Babilônia", de 1987.

Após a morte de Vittorio, Paolo Taviani ainda lançou o filme "Leonora, Adeus" em 2022. Lançado no Festival de Berlim, a produção refletia a morte do irmão a partir das histórias de três enterros e do assassinato de um jovem siciliano.

Nascido em San Miniato, Taviani começou a carreira como jornalista, mas em 1960 adentrou o mundo do cinema com o irmão pelo documentário "L'Italia Non È un Paese Povero", ou a Itália não é um país pobre. A dupla faria dois filmes com o diretor Valentino Orsini antes de se aventurar sozinhos, inspirados pelos filmes neorrealistas de Roberto Rosselini e Vittorio De Sica.

Paolo Taviani deixa a esposa e dois filhos.