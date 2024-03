SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas depois de ser expulsa do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo foi vista embarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (2). Acompanhada por seguranças, ela vestia um moletom azul-marinho e estava de capuz e máscara, mostrando apenas uma parte do rosto.

A cantora foi expulsa do reality show pela manhã após agredir Davi depois da festa. O baiano dormia no quarto magia quando Wanessa entrou no cômodo pulando, cantando, dançando e acabou acordando o brother com um tapa.

A expulsão dividiu opiniões na internet e parte do público considerou a decisão do programa exagerada. O namorado de Wanessa, Dado Dolabella, disse não ver motivos para a desclassificação dela no programa.

Tadeu Schmidt conversou com os brothers sobre o ocorrido antes da Prova do Anjo. Ele disse que Wanessa estava a caminho de casa e que havia conversado com a cantora, que está bem.