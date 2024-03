SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esgotado há tempos, "São Paulo nas Alturas", livro de Raul Juste Lores sobre as mudanças na arquitetura e no mercado imobiliário de São Paulo entre as décadas de 1950 e 1960, acaba de voltar às livrarias pela Companhia das Letras.

A obra reconstitui a história da revolução modernista operada na paisagem paulistana do período, conhecido como "milagre da arquitetura".

Além de explicar o contexto econômico e social que permitiu essas transformações e destacar seus expoentes mais conhecidos, Lores ainda busca resgatar arquitetos esquecidos ?caso dos italianos Maria Bardelli e Ermano Sifreddi, autores do projeto do edifício que abriga a Galeria do Rock.

A nova edição conta com projeto gráfico inédito, que inclui ilustrações de Danilo Zamboni e uma capa que se transforma em pôster e mapa com algumas das principais construções listadas por Lores. Ideal para ser levado a tiracolo em passeios pela São Paulo modernista.

SÃO PAULO NAS ALTURAS

Preço R$ 129,90 (376 págs.); R$ 44,90 (ebook)

Autoria Raul Juste Loures

Editora Companhia das Letras

Link: https://www.companhiadasletras.com.br/livro/9788535934984/sao-paulo-nas-alturas