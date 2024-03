SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Guilherme Arantes anunciou, em sua conta de Facebook, a venda da chácara que abrigava sua produtora, Coaxo do Sapo, e de uma série de equipamentos. De acordo com o artista, a mudança tem a ver com novos caminhos em sua trajetória pessoal.

"A razão da venda é a dinâmica mesmo da vida, pois resolvi outras coisas para o meu sonho, que permanece vivo totalmente, em outras locações inacreditáveis", escreveu em sua conta na rede social. "Não há nenhuma motivação negativa nessa mudança, nenhum episódio sequer de provação ou aborrecimento: ali deu tudo certo, só realizações plenas e muito gratificantes."

A chácara, que fica no litoral norte de Salvador, na Bahia, e foi projetada pelo próprio Arantes, está sendo vendida no regime "porteira fechada", ou seja, os bens que estão no imóvel estão inclusos na venda. O músico pede 2 milhões por sua pousada.

De acordo com o anúncio, a casa ocupa 1.200 m² de um terreno de 6.640 m². Tem oito suítes, sala de jogos, piscina e um estúdio de gravação.

Além da chácara, o músico anunciou dois gravadores digitais por R$ 7 mil, além de um teclado, que já foi vendido.