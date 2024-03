RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sete meses depois de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciar sua linha de perfume Lady M em parceira com o maquiador e influencer Agustin Fernandez, o ex-presidente Jair Bolsonaro, 68, vai ter uma fragrância voltada ao público masculino.

O produto será lançado no dia do aniversário do ex-chefe do Executivo, 21 de março, pela marca de cosméticos de Fernandez. E foi a maquiador que anunciou a novidade nas redes. Ele compartilhou uma foto do vidro do perfume, que terá as cores verde e amarelo, em referência à bandeira do Brasil.

"Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro", escreveu Agustin Fernandez que não dá detalhes sobre as essências usadas no produto.

O maquiador tem uma loja de cosméticos chamada "Divo Beauty". Além do perfume, Michelle assina duas outras linhas de produtos, uma para tratamentos faciais e outra de maquiagem. A mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Heloísa Bolsonaro, também empresta seu nome a uma marca de itens estéticos para gestantes na empresa de Fernandez.