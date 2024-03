SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marlene Mattos surpreendeu a internet e levantou rumores de reconciliação após publicar um vídeo de Xuxa no Dia da Mulher. O material foi publicado pela rainha dos baixinhos, e compartilhado pela sua ex-empresária.

No vídeo, Xuxa aparece falando sobre o impacto da desigualdade de gênero em sua trajetória profissional. Marlene republicou e escreveu: "Feliz dia para todas as mulheres".

Nos comentários, fãs especularam sobre uma possível reconciliação entre as duas, que encerraram sua parceria em 2002 de forma conflituosa.

"Achei maduro das duas partes! Feliz dia, Xuxa e Marlene", escreveu um fã. "Encontro que mudou a vida de ambas. Os frutos bons permanecendo até hoje", elogiou outra seguidora.

No documentário sobre a vida de Xuxa lançado pela Globo em 2023, as duas se reencontram e se abrem sobre aspectos do passado, porém acabam não fazendo as pazes naquele momento.