RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ufa! Este deve ser o sentimento generalizado na família real britânica com a eliminação de Gary Goldsmith, tio de Kate Middleton, da versão inglesa do "Big Brother". O programa, ao contrário do BBB Brasil, é disputado somente por celebridades, e Gary foi o primeiro a sair do confinamento, nesta sexta (8).

Sua eliminação deixa a realeza britânica aliviada por causa do temor de que ele falasse em rede nacional sobre assuntos sigilosos e delicados, como, por exemplo, o estado de saúde de sua sobrinha --Gary é irmão de Carole Middleton, mãe da princesa de Gales.

Durante o programa, Gary chegou a fazer comentários sobre um episódio que foi bastante explorado pelos tabloides ingleses: uma acusação de violência doméstica, pela qual se declarou culpado em 2017. Ele foi condenado a serviços comunitários e pagamento de R$ 32 mil.

"Não sou perfeito e cometi um erro, uma briga pessoal há sete anos que foi exposta publicamente e que trabalhei incessantemente durante sete anos para consertar. A ofensa já passou há muito tempo, mas meu arrependimento continua", disse, em tom de lamento.

Após a eliminação, Gary disse ter se divertido muito no reality, e afirmou que não se considera uma celebridade. "Sou apenas parente de alguém que é uma grande celebridade". Ele enfrentou no paredão Lauren Simon, conhecida pelo reality "The Real Housewives of Cheshire".