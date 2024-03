RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lucas Henrique é o novo Anjo do BBB 24 (Globo). O participante venceu a disputa realizada neste sábado (9), e poderá livrar outro brother ou sister do Paredão. Para o castigo do Monstro, ele escolheu Alane e Davi.

Eles perderam 300 estalecas cada e terão que dançar vestidos de bruxa malvada e espelho mágico, respectivamente, todas as vezes que um sinal for acionado. "Vou virar bruxa bem no meu aniversário", lamentou Alane, que está completando 25 anos.

A prova deste sábado foi realizada em duas etapas. Na primeira, todos os participantes mergulharam numa piscina gigante com 74 mil bolinhas de plástico. O objetivo era achar 25 cartões com fotos de produtos de um dos patrocinadores. Cada jogador poderia pegar até três cartões.

Na segunda fase, havia um mural com as fotos correspondentes, várias delas repetidas. No verso da imagem, havia uma pontuação. Quem somasse mais pontos, seria declarado o vencedor. Lucas, que mais cedo arrematou o Poder Curinga, conquistou 55 pontos, cinco a mais que Fernanda, e sagrou-se o Anjo da Semana.

Pelas regras, o anjo seria autoimune. Esta semana, no entanto, houve uma novidade na Prova do Líder, com castigos para alguns desistentes. Lucas foi o primeiro a pedir para sair da prova de resistência, vencida por Beatriz, e foi punido. Ele foi mandado direto para o paredão, sem direito a imunidade de forma alguma.