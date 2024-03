SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A representante da República Tcheca, Krystyna Pyszková, 23, escreveu o seu nome na história dos concursos de beleza. Isso pois a jovem modelo foi eleita, no início da tarde deste sábado (9), como a nova Miss Mundo (ou Miss World, no original). É a segunda vez que o país vence o título, em 71 edições da competição.

Em segundo lugar ficou a Miss Líbano, Yasmina Zaytoun, 21. Completaram o Top 4 as misses Botsuana, Lesego Chombo, 22, e Trinidad e Tobago, Aché Abrahams, 24.

A 71ª edição da tradicional competição aconteceu em Mumbai, na Índia, no palco do Jio World Centre. Um grupo grande de 112 misses, de todos os cantos do planeta, disputou a famosa coroa azul, que pertencia à polonesa Karolina Bielawska, 24, eleita em março de 2022.

A amazonense Letícia Frota, 20, fez bonito e entrou no grupo de 8 semifinalistas do concurso, mas não avançou para o corte seguinte, de 4 finalistas. A miss também fez história ao vencer a etapa preliminar chamada de "Beleza Com Propósito" (ou Beauty with a Purpose, no original). Nela, as candidatas apresentam um projeto social desenvolvido ao longo de seu reinado nacional, seja ele em seu país ou não.

Eleita em agosto de 2022, Letícia é natural de Manaus, modelo, digital influencer e estudante de Psicologia. Em entrevista exclusiva à coluna esta semana, ela se disse preparada para vencer. "Estou muito satisfeita e feliz de estar aqui. Esperei por quase dois anos para o concurso e me sinto pronta para levar o nome do nosso país ao pódio".

Além de Letícia, estavam também no Top 8 as misses Índia, Sini Shetty, 22; Inglaterra, Jessica Gagen, 27; e Uganda, Hannah Tumukunde, 20. Vale lembrar, as misses ficaram no país asiático por algumas semanas, onde participaram de etapas preliminares valendo pontos classificatórios, assim como eventos e passeios turísticos.

BRASIL BATEU NA TRAVE

Na competição, Letícia também se classificou entre as 20 melhores na prova de Top Model; entre as 25 melhores na etapa de debates em defesa do projeto social (Head-to-head challenge). O primeiro corte na final foi de 40 semifinalistas, seguido pelo Top 12, Top 8, Top 4 e Top 2.

Tradicional, o Miss Mundo é considerado um dos mais antigos e principais certames de beleza feminina do setor. Comandado pela Miss World Organization, que também realiza o Mister Mundo, ele faz parte do chamado grand slam da beleza, onde estão também o Miss Universo, o Miss Supranational, o Miss Grand International e o Miss International.

A dona do evento é a filantropa inglesa Julia Morley, 84, que passou a ocupar o cargo de CEO em novembro de 2000, após a morte de seu marido Eric Morley, criador da competição. Seu principal diferencial é a etapa chamada de "Beleza Com Propósito" (ou Beauty with a Purpose, no original). Nela, as candidatas apresentam um projeto social desenvolvido ao longo de seu reinado nacional, seja ele em seu país ou não.

Apesar de ter sido lançado em 1951, o Miss Mundo começou a contar com representantes brasileiras apenas em 1958, sendo a pernambucana Sônia Maria Campos a primeira representante do país.

Confira a classificação final:

TOP 4

Botsuana, Lesego Chombo, 22

Líbano, Yasmina Zaytoun, 21

República Tcheca, Krystyna Pyszková, 23

Trinidad e Tobago, Aché Abrahams, 24

TOP 8

Brasil, Leticía Frota, 20

Índia, Sini Shetty, 22

Inglaterra, Jessica Gagen, 27

Uganda, Hannah Tumukunde, 20

TOP 12

Austrália, Kristen Wright, 24

Espanha, Paula Pérez, 27

Ilhas Maurício, Liza Gundowry, 25

República Dominicana, María Victoria Bayo, 23

TOP 40

África do Sul, Claude Mashego, 24

Bélgica, Kedist Deltour, 26

Belize, Elise-Gayonne Vernon, 21

Camarões, Julia Samantha Edima, 28

Canadá, Jaime Vandenberg, 27

Croácia, Lucija Begic, 23

França, Clémence Botino, 27

Gibraltar, Faith Torres, 22

Indonésia, Audrey Vanessa Susilo, 24

Itália, Rebecca Arnone, 21

Madagascar, Antsaly Rajoelina, 23

Malásia, Wenanita Angang, 27

Martinica, Axelle René, 22

Nepal, Priyanka Rani Joshi, 25

Nigéria, Ada Eme, 24

Nova Zelândia, Navjot Kaur, 27

País de Gales, Darcey Corria, 21

Peru, Lucía Arellano, 23

Porto Rico, Elena Rivera, 19

Quênia, Chantou Kwamboka, 24

Somália, Bahja Mohamoud, 22

Sudão do Sul, Arek Abraham Albino, 21

Tanzânia, Halima Kopwe, 23

Tunísia, Imen Mehrzi, 28

Turquia, Nursena Say, 25

Ucrânia, Sofia Shamia, 18

Vietnã, Huynh Nguyen Mai, 24

Zimbábue, Nokutenda Marumbwa, 20