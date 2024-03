SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jonathan Glazer, diretor de "Zona de Interesse", que venceu o Oscar de melhor filme internacional na noite deste domingo (10), citou a guerra em Gaza em seu discurso.

Com a estatueta na mão, o diretor disse que as pessoas na Faixa de Gaza estão sofrendo um processo de desumanização. O tema é abordado no seu filme, que retrata o cotidiano feliz e tranquilo de uma família nazista que vive ao lado do campo de extermínio de Auschwitz.

"Nosso filme mostra como a desumanização leva ao pior cenário, moldando nosso passado e presente. Neste momento, estamos aqui como pessoas que refutam o seu judaísmo e o Holocausto, sequestrados por uma ocupação que levou muitas pessoas inocentes ao conflito, sejam os israelenses vítimas do 7 de outubro ou [os palestinos] do ataque em Gaza."

O diretor se referiu a ocupação de Israel de territórios palestinos, ação que ocorre há anos apesar da desaprovação da ONU.

O conflito esta rondando a cerimônia do Oscar neste domingo. Estrelas como Billie Eilish desfilaram pelo tapete vermelho com um broche pelo cessar-fogo, enquanto manifestantes protestavam do lado de fora do Dolby Theatre à favor da Palestina.