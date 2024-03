SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem nenhuma surpresa, a premiação de melhor filme do Oscar de 2024 foi para 'Oppenheimer'. Emma Stone foi quem levou como melhor atriz por sua em performance de Stone em "Pobres Criaturas".

A maior premiação de Hollywood, o Oscar chegou à sua 96ª edição neste domingo (10) e anunciou os vitoriosos diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles.

No Brasil, foi possível assistir à cerimônia pela TNT ou no streaming Max, antiga HBO Max.

Confira, abaixo, a lista de vencedores do Oscar 2024.

*Melhor filme*

*'Oppenheimer'*

'Ficção americana'

'Anatomia de uma queda'

'Barbie'

'Os rejeitados'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Maestro'

'Vidas Passadas'

'Pobres Criaturas'

'Zona de interesse'

*Melhor atriz*

Lily Gladstone - 'Assassinos da Lua das Flores'

Sandra Hüller - 'Anatomia de uma queda'

Carey Mulligan - 'Maestro'

*Emma Stone - 'Pobres criaturas'*

Annette Bening - 'Nyad'

*Melhor direção*

Yorgos Lanthimos - 'Pobres criaturas'

Jonathan Glazer - 'Zona de interesse'

*Christopher Nolan - 'Oppenheimer'*

Martin Scorsese - 'Assassinos da Lua das Flores'

Justine Triet - 'Anatomia de uma queda'

*Melhor ator*

Bradley Cooper - 'Maestro'

Colman Domingo - 'Rustin'

Paul Giamatti - 'Os rejeitados'

*Cillian Murphy - 'Oppenheimer'*

Jeffrey Wright - 'Ficção americana'

*Melhor canção original*

'It Never Went Away', Jon Batiste - 'American Symphony'

'I?m Just Ken', Mark Ronson e Andrew Wyatt - 'Barbie'

*'What Was I Made For?', Billie Eilish e Finneas - 'Barbie'*

'The Fire Inside', Diane Warren - 'Flamin' Hot'

'Wahzhazhe (A Song For My People)', Osage Tribal Singers - 'Assassinos da Lua das Flores'

*Melhor trilha sonora*

Laura Karpman - 'Ficção americana'

John Williams - 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino'

Robbie Robertson - 'Assassinos da Lua das Flores'

*Ludwig Göransson - 'Oppenheimer'*

Jerskin Fendrix - 'Pobres criaturas'

*Melhor som*

'Resistência'

'Maestro'

'Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um'

'Oppenheimer'

*'Zona de interesse'*

*Melhor curta-metragem*

'The After'

'Invincible'

'Knight of Fortune'

'Red, White and Blue'

*'The Wonderful Story of Henry Sugar'*

*Melhor fotografia*

*Hoyte van Hoytema - 'Oppenheimer'*

Matthew Libatique - 'Maestro'

Rodrigo Prieto - 'Assassinos da Lua das Flores'

Robbie Ryan - 'Pobres criaturas'

Edward Lachman - 'O Conde'

*Melhor documentário*

'Bobi Wine: The People?s President

'A memória infinita'

'Four Daughters'

'To Kill a Tiger'

*'20 dias em Mariupol'*

*Melhor documentário em curta-metragem*

'The ABCs of Book Banning'

'The Barber of Little Rock'

'Island in Between'

*'The Last Repair Shop'*

'N?i Nai & Wài Pó'

*Melhor montagem*

'Anatomia de uma queda'

'Os rejeitados'

'Assassinos da lua das flores'

*'Oppenheimer'*

'Pobres criaturas'

*Melhores efeitos visuais*

'Resistência'

*'Godzilla Minus One'*

'Guardiões da Galáxia Vol. 3'

'Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um'

'Napoleão'

*Melhor ator coadjuvante*

Sterling K. Brown - 'Ficção americana'

*Robert Downey Jr. ? 'Oppenheimer'*

Mark Ruffalo - 'Pobres Criaturas'

Robert De Niro ? 'Assassinos da Lua das Flores'

Ryan Gosling - 'Barbie'

*Melhor filme internacional*

'A sala dos professores' - Alemanha

'Eu, capitão' - Itália

'Dias perfeitos' - Japão

'Sociedade da neve' - Espanha

*'Zona de Interesse' - Reino Unido*

*Melhor figurino*

Jacqueline Durran - 'Barbie'

Jacqueline West - 'Assassinos da Lua das Flores'

*Holly Waddington - 'Pobres criaturas'*

Janty Yates e Dave Crossman - 'Napoleão'

Ellen Mirojnick - 'Oppenheimer'

*Melhor direção de arte*

'Barbie'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

*'Pobres criaturas'*

'Napoleão'

*Melhor maquiagem e cabelo*

'Golda'

'Maestro'

'Oppenheimer'

*'Pobres criaturas'*

'Sociedade da neve'

*Melhor roteiro adaptado*

*'Ficção americana'*

'Barbie'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

'Zona de interesse'

*Melhor roteiro original*

*'Anatomia de uma queda'*

'Os rejeitados'

'Maestro'

'Segredos de um escândalo'

'Vidas Passadas'

*Melhor animação*

*'O menino e a garça'*

'Elementos'

'Nimona'

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso'

'Meu amigo robô'

*Melhor curta de animação*

'Letter to a Pig'

'Ninety-Five Senses'

'Our Uniform'

'Pachyderme'

*'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'*

*Melhor atriz coadjuvante*

Emily Blunt - 'Oppenheimer'

Danielle Brooks - 'A cor púrpura'

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - 'Nyad'

*Da'Vine Joy Randolph - 'Os rejeitados'*