SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No final da cerimônia do Oscar na noite deste domingo, 10, o comediante Jimmy Kimmel leu um tweet do ex-presidente Donald Trump, em que o republicano o chamava de "o pior apresentador do Oscar de todos os tempos".

"Quem vocês acham que escreveu?" perguntou o apresentador à plateia, com tom irônico. "Trump, já passou da hora de você ir para a prisão", disse, e foi ovacionado pela plateia.

Além da vitória de "Oppenheimer" como melhor filme e a coroação de Emma Stone por "Pobres Criaturas", a cerimônia do Oscar foi marcada por posicionamentos a favor do cessar-fogo em Gaza.

Jonathan Glazer, diretor de "Zona de Interesse", que levou o Oscar de melhor filme internacional, falou sobre a desumanização dos palestinos e criticou a ocupação israelense da Faixa de Gaza.

Já algumas estrelas como Billie Eilish e Ramy Youssef desfilaram no tapete vermelho com broches a favor do cessar-fogo em Gaza.