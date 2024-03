SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ele bateu palma, interagiu durante a cerimônia do Oscar 2024 e se destacou. Ele é o cãozinho Messi, o border collie que participou do filme "Anatomia de uma Queda".

Porém, todas as ações do animal foram gravadas antes de a premiação começar. A ideia foi gravar de forma antecipada para não expor o cachorro ao estresse com o barulho, com a luz e com tudo o que envolve uma aglomeração de pessoas num espaço.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver cinegrafistas reproduzindo as imagens que mais tarde seriam exibidas.

Segundo o Hollywood Reporter, a presença de Messi no almoço anual dos indicados, que ocorreu no último dia 12 de fevereiro, em Los Angeles, fez com que alguns atores se sentissem ofuscados pelo cão.

Por esse motivo, várias empresas chegaram a reclamar, pedindo para que a Academia barrasse o cão da cerimônia. Elas alegavam que sua fofura dava uma vantagem desleal a "Anatomia de uma Queda" em pleno período de votação. O longa acabou vencendo o Oscar de melhor roteiro original.