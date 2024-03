ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após sair do SBT no fim de fevereiro após quatro anos como narrador esportivo da emissora, Téo José já tem destino certo. Ele é o novo contratado da TV Sucesso, que passou a ser afiliada da Band em Goiás neste mês.

Téo terá duas funções na empresa. Ele será diretor esportivo e vai montar a equipe de esportes local do zero. Com isso, ele irá contratar profissionais para compor o espaço.

A segunda é a de apresentador. Téo vai comandar a versão de Goiás do debate esportivo Jogo Aberto, comandado na Band em rede nacional por Renata Fan.

Téo falará dos times locais de Goiânia, como Atlético Goianiense e Goiás, que estão nas principais divisões do futebol brasileiro.

O esportivo será apresentado na hora do almoço, mas ainda sem previsão de horário exata ou dia de estreia. Tudo vai depender do andamento dos trabalhos. A ideia é começar junto com o início do Campeonato Brasileiro, em abril.

Trata-se da volta de Téo José a Band, mesmo que indiretamente. O narrador trabalhou por 12 anos na emissora, entre 2006 e 2018, e foi titular das partidas das transmissões esportivas da emissora após a morte de Luciano do Valle (1947-2014).

Além da Band, Téo José teve passagens por Rede Manchete (1983-1999), RedeTV! e Fox Sports. Sua última emissora foi o SBT, onde ajudou a implementar a retomada esportiva da emissora de Silvio Santos em 2020.

Sua ligação com Goiânia é evidente: o narrador é natural da capital de Goiás, e sempre se divide entre a cidade e São Paulo. O novo trabalho em Goiás, inclusive, não o impede de assumir compromissos na capital paulista.