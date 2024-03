Nesta segunda-feira (11), o Festival Amadança anunciou a abertura das inscrições para a edição 2024, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de maio no Teatro Paschoal Carlos Magno. Os interessados devem se inscrever de forma online. Valendo por ordem de inscrição, haverá limite de coreografias.

Na 17ª edição do evento, os participantes poderão escolher entre as seguintes categorias: Amadancinha (Infantil), Mostra Livre (Sem avaliação, nota ou classificação), Mostra Comentada (Categoria comentada pela banca de jurados, sem nota e classificação) e Mostra Competitiva (avaliada com nota, classificação e premiação).



Sobre o festival

O Amadança se consolidou como um importante festival de dança da Zona da Mata, contando com participação das principais escolas de dança de Juiz de Fora e região, além de cidades do eixo Rio x Belo Horizonte. O evento tem como objetivos promover a dança local e fomentar o intercâmbio artístico/cultural entre os participantes de diferentes regiões do país.

São aceitas inscrições de coreografias nos estilos Clássico de Repertório, Contemporâneo, Dança do Ventre, Clássico Livre, Jazz, Danças Populares, Neoclássico, Sapateado, Danças Urbanas, Estilo Livre, Danças Moderna e Dança de Salão.

Em relação à faixa etária, as categorias são:

- Baby (nascidos entre 2018 / 2017) – Amadancinha

- Infantil (2016 / 2015 / 2014) – Amadancinha

- Infantojuvenil (2013 / 2012 / 2011)

- Juvenil (2010 / 2009 / 2008)

- Adulto (2007 a 1993)

- Master (1992 a1971)

- Senior ( 1970)

Os classificados em 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria receberão troféus, sendo que os solos femininos e masculinos concorrem separadamente. Também haverá premiação especial para os destaques do Festival, entre bolsas de estudos e convites para participação em eventos, a serem divulgadas oportunamente. As premiações especiais serão entregues na noite de Gala do Amadança, agendada para 11 de maio, também no Teatro Paschoal. O festival tem direção de Paulo Garcez, e a Banca de Jurados será formada por Érick Gutierrez, Paulo Rodrigues e Regina Sauer.