SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meses após a morte de Matthew Perry, sua ex-namorada, Kayti Edwards, pediu que a polícia reabrisse a investigação sobre o caso em meio a dúvidas de que uma equipe médica estivesse drogando o ator. Ela falou sobre ele em uma entrevista ao jornal britânico The Mirror.

Perry morreu em 28 de outubro, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles. A polícia encontrou seu corpo em sua banheira de hidromassagem. Não havia indícios de uso de drogas no local.

O artista era conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing na série de comédia "Friends", um dos maiores sucessos da televisão americana nos anos 1990.

A autópsia confirmou, posteriormente, que ele morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina" e por afogamento. No entanto, Edwards, que namorou Perry em 2006, acredita que as circunstâncias que cercam a morte precisam "ser analisadas novamente" e que a polícia deveria investigar a equipe médica "para ver se ele tinha um acordo com algum deles para lhe dar cetamina adicional".

Ela contou ao The Mirror que o ator tinha uma enfermeira em sua folha de pagamento que o entregava de "40 a 50 mg de Vicodin por dia", pois Perry tinha uma "maneira de permitir que as pessoas fizessem coisas por ele".