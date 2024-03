SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arfoc, Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo, inaugurou neste mês sua sede no bairro da República, no centro da capital paulista, com uma mostra de imagens marcantes do fotojornalismo brasileiro.

Chamada "Do Crível ao Incrível", a exposição traz 60 fotografias, recentes e antigas, sobre temas que incluem futebol, povos indígenas, mineração, cidades e política.

Entre os profissionais cujos trabalhos são exibidos ali há dez cujas histórias se entrelaçam com a da Folha de S.Paulo ?como é o caso de Antônio Gaudério, com a foto "Cristo Salva", que mostra dois garotos jogando futebol em um campo em João Pessoa (PB) na frente de uma imagem de Jesus Cristo de braços abertos.

Outro nome que aparece é o de João Bittar, editor de fotografia que ajudou o jornal a levar as imagens ao mundo digital. Em 1979, ele fotografou o então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva com a barriga descoberta.

Já Danilo Verpa tem ali exposta uma imagem aérea do Terminal Parque Dom Pedro 2º, em São Paulo, e Gabriela Biló, sediada em Brasília, um retrato feito na Reserva Indigena Tenharin Marmelo, no Amazonas. Fotos de Lalo de Almeida, que recebeu o prêmio regional do World Press Photo de 2022 com a série "Distopia Amazônica", também estão expostas.

O novo espaço era um sonho antigo da Arfoc, diz Toni Peres, presidente da associação. Ele afirma que a galeria também funcionará como centro de formação com cursos e palestras abertos ao público.

"É um espaço de encontro e troca de conhecimento", afirma Peres, que trabalhou na Folha por 18 anos.

O número de fotógrafos do jornal na exposição reflete o peso do veículo no fotojornalismo brasileiro, segundo ele. "Sempre foi um veículo que ousou na parte técnica e estética da profissão, com coragem de fazer coisas novas. Estimulou o avanço com qualidade, aglutinou grandes nomes e se tornou uma referência", afirma ele.

No novo espaço de cem m², o público ainda poderá comprar as fotos em exposição.

Do Crível ao Incrível

Quando: 10h às 18h

Entrada gratuita

Av. São Luís, 258, loja 11, República. @arfocsp

