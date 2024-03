SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandro Pedroso lamentou nas redes sociais na última segunda-feira (11) o início de um projeto que não vem dando certo. O ator abriu uma lanchonete em Anápolis, no interior de Goiás, mas nenhum cliente apareceu no dia da inauguração. Ele compartilhou um registro no local, em que aparece cabisbaixo.

"Estou um pouco sumido das minhas redes sociais, porque juntei todo o dinheiro que eu tinha e com ajuda de poucos amigos, montei um 'Pit Dog' assim que chamamos um bom lanche aqui no Goiás! Mas acabou que não veio nenhum cliente na inauguração", escreveu ele. "Estou desanimado hoje? Mas não perco a fé", completou.

Os comentários se encheram de mensagens de apoio. "Já vejo o lugar lotado e você feliz comemorando!", comentou um seguidor. "Hoje não deu certo, amanhã dará tanto cliente que você não vai conseguir atender todos", escreveu mais um.

Contudo, há também aqueles que desconfiam do desabafo. "Isso é marketing", escreveu um. "Conheço essa história", disse mais outro.

Sandro Pedroso estreou na TV em "Fina Estampa" (2011) e também esteve no elenco de "Pecado Mortal" e e A Fazenda, ambos na Record. Ele também é lembrado por ter namorado Susana Vieira em 2009. Além dela, foi casado com Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo. Eles foram casados por pouco mais de um ano, de 2019 a 2020, e são pais de Noah (8).