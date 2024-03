SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca, 24, diz que faturou R$ 9,2 milhões em live de uma hora no fim de semana.

Após faturar R$ 9,2 milhões em sua última live, a influncer agradeceu os seguidores. "Após Não tenho palavras para descrever minha felicidade e gratidão por isso, gratidão a Deus e a todos os nossos clientes fieis que acreditam na marca e confiam em nós!", escreveu em post no Instagram.

A famosa contou que a ideia surgiu espontaneamente na viagem. "Chegamos a Paris para fazer a campanha do nosso centésimo produto e tivemos a ideia de fazer uma live de 1h com preços surreais, com a Torre Eiffel de fundo e com um celular e boom, R$ 9,2 milhões faturados. Sem vocês, nada disso seria possível", finalizou.

Não é a primeira vez que a marca de Virginia tem faturamento milionário. Em fevereiro, a WePink faturou R$ 1,6 milhão em apenas 24 horas com seu primeiro protetor solar. Segundo a Forbes, a empresa alcançou R$ 59 milhões em vendas de produtos em lives nos últimos dois anos.