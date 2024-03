ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Jornal Nacional e o Jornal da Globo serão ancorados dos Estados Unidos, em novembro. A Globo deverá enviar William Bonner e Renata Lo Prete, titulares dos dois telejornais, para Washington, capital americana e centro do poder político do país, para cobrir as eleições presidenciais do país.

O anúncio foi feito por Ricardo Villela, diretor de jornalismo da Globo, em transmissão interna para funcionários na quinta-feira (14). Paulo Marinho, presidente da emissora, também participou.

O anúncio foi bastante comemorado internamente porque se trata da retomada de uma tradição que a Globo não conseguiu colocar em prática nos últimos anos. Em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, não houve envio de profissionais.

A última vez havia sido em 2016, com Bonner e William Waack "in loco". Um ano depois, Waack deixou a Globo após um comentário racista feito durante essa cobertura ir parar nas redes sociais.

Antes de entrevistar Paulo Sotero, então diretor do Brazil Institute, do Wilson Center, num estúdio em frente à Casa Branca, o jornalista se irritou com uma buzina. "Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar porque eu sei quem é", disse. Na sequência, Waack olha para o convidado e diz, em tom baixo: "É preto. É coisa de preto".

Na época, a Globo divulgou a seus funcionários uma nota em que anunciava que, em consenso com o apresentador, havia decidido encerrar o contrato dele com a empresa. Renata Lo Prete foi a escolhida para ficar em seu lugar ?onde permanece até os dias de hoje.

A tendência é que as eleições americanas sejam disputadas por Joe Biden, atual presidente, e Donald Trump, que governou os EUA entre 2016 e 2020. Esta será a primeira reedição de uma disputa à Presidência do país em quase 70 anos.