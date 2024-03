SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Céline Dion disse que quer retornar aos palcos em uma postagem em seu perfil do Instagram na sexta-feira. A cantora canadense está afastada dos holofotes por causa da síndrome da pessoa rígida, doença da qual recebeu diagnóstico em 2022.

Ela tem feito aparições pontuais, caso da entrega do Grammy de álbum do ano a Taylor Swift no mês passado.

Na rede social, ela diz que continua determinada "a voltar aos palcos um dia e levar uma vida o mais normal possível". Na foto, ela está com seus três filhos, a quem agradeceu pelo apoio.

A doença de Dion é uma uma síndrome autoimune rara que deixa os músculos rígidos e dificulta os movimentos. A cantora vai lançar um documentário para mostrar como é viver com a condição.