SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rômulo Arantes Neto trocou alianças com a influenciadora Mari Saad, com quem havia noivado em setembro do ano passado. Os dois compartilharam um vídeo com imagens da cerimônia, que aconteceu em Itacaré, na Bahia.

Muitos famosos fizeram questão de felicitar o casal, dentre eles a atriz e cantora Cleo, que é ex de Arantes. Ambos ficaram juntos por três anos, têm uma tatuagem em comum e terminaram em 2016. Ela enviou emojis de coração.

Cerca de 200 convidados participaram do matrimônio e da posterior festa dada pelo casal em um resort de luxo. Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez e Camila Coutinho foram algumas das celebridades que compareceram.

O ator Otávio Muller, padrasto de Arantes, comandou parte do cerimonial, e fez o afilhado se emocionar.

Já Preta Gil cantou a música "Cheiro de Amor", de Maria Bethânia, durante a marcha da noiva até o altar.