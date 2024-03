SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de pop rock McFly anunciou, nesta segunda-feira, 18, uma apresentação extra em São Paulo para o dia 3 de maio, no Espaço Unimed. O grupo britânico já fará um show na cidade no dia 2, com ingressos esgotados.

A turnê comemora as duas décadas da criação do grupo e também divulga canções de seu trabalho mais recente, "Power to Play", lançado no ano passado.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça, 19, a partir das 10h, no site da Live Pass, e custam a partir de R$ 380 ?valor da pista normal. A entrada para a pista premium é vendida por R$ 680 e a do mezanino e camarotes por R$ 800 e R$ 920, respectivamente.

MCFLY

Quando 3 de maio

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Preço A partir de R$ 380

Link: https://www.livepass.com.br/artist/mc-fly/