SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Mariah Carey foi confirmada como atração do Rock in Rio 2024. Ela fecha a noite do Palco Sunset no dia 22 de setembro.

A intérprete do hit natalino "All I Want For Christmas Is You", que não canta no Brasil há 14 anos, divide a noite do último dia com o cantor Shawn Mendes, que já havia sido anunciado como a atração que encerra o festival no palco principal, o Mundo.

O evento divulgou ainda que Cyndi Lauper, dona de clássicos como "Girls Just Want to Have Fun" e "True Colors", vai se apresentar no festival em 20 de setembro, o penúltimo dia de shows, que terá uma programação preenchida exclusivamente por mulheres e conta ainda com Katy Perry.

Também foram anunciados shows da cantora e compositora sul-africana Tyla, premiada no Grammy, e da DJ Alison Wonderland, artista da cena de música eletrônica.