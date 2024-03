ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - No ar como uma das protagonistas do remake de "Elas por Elas", atração da faixa das seis da Globo, a atriz Thalita Carauta deverá emendar uma nova na outra, sem muito tempo de descanso.

A atriz foi convidada por João Emanuel Carneiro para fazer parte do elenco de "Mania de Você", próxima novela do autor, que vai ao ar na faixa das nove, logo após a nova versão de "Renascer". Thalita aceitou o convite.

Carneiro gostou muito do trabalho de Thalita em "Todas as Flores" (2022), sucesso escrito por ele no Globoplay. Na trama, Carauta foi Mauritânia, uma ex-atriz pornô que vira presidente de uma empresa de cosméticos.

A ideia é que ela faça parte de um núcleo que misture humor e drama. A direção de "Mania de Você" será de Carlos Araújo, o mesmo de "Todas as Flores". A previsão de estreia é para setembro, com gravações iniciando no fim de maio.

"Mania de Você" contará a história de Viola, que será interpretada por Agatha Moreira, em seu primeiro trabalho em uma novela de João Emanuel Carneiro.

Viola é uma mulher que se muda para uma ilha em Angra dos Reis (RJ) com o marido, o inescrupuloso Mavi (ator não escalado), que vai trabalhar numa grande empresa de cibersegurança.

Lá, Viola se torna melhor amiga de Luana (Gabz), uma rica estudante de gastronomia. Viola se interessa por esse universo e se mostra bem mais talentosa do que Luna. Desiludida com o casamento, corresponde à paixão de Rudá (Chay Suede), o homem que Luna ama.

Dez anos depois, Luna está pobre, enquanto Viola se tornou uma chef de renome internacional. Luna pede ajuda à antiga amiga, que a emprega em seu restaurante.

Luna, porém, sente que Viola está vivendo a vida que estava destinada a ela. Ora amigas, ora rivais, Viola e Luna irão se unir para destruir Mavi, que armou para prender Rudá injustamente.