SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani saiu em defesa de Fernanda, do BBB 24, após Xuxa Meneghel criticar seu desabafo sobre exaustão na maternidade. A atriz mencionou a falta de empatia e os privilégios que certas mães têm.

"Amigos, amigos, negócios à parte. Teve uma filha, com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado. Ainda teve uma filha que é menina", disse Piovani nos stories do Instagram, referindo-se a Xuxa. "Agora criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil? Vocês estão tudo loucos, perderam completamente a noção", completou. "Que falta de empatia! Julgando sem saber o tamanho do sapato da menina".

Em conversa com Giovanna Pitel, Fernanda fez um desabafo sobre a maternidade exaustiva no BBB: "As coisas, às vezes... Tá tudo dando errado, Pitel. Tem dia que você quer matar seus filhos. Você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e você fala: 'Se eu morasse em um prédio, eu jogava pela janela'".

Com a repercussão da conversa, Xuxa, ativista pelos direitos infantis, se manifestou, dizendo que Fernanda endossa a violência infantil. "Por falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito o que aprender sobre o que é amor e cuidado pelas suas crias. Nem de brincadeira devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor para ter filhos, não os tenha", escreveu a apresentadora.