SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Machado, 81, foi internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

O jornalista deu entrada na unidade de saúde na sexta-feira (22).

Nas redes sociais, ele se pronunciou sobre a internação e garantiu que está bem. "Aos amigos e familiares, venho comunicar que, sim, estou internado, mas estou BEM! Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames. Está tudo sob controle e, assim que possível, volto aqui para dar notícias", escreveu nos stories do Instagram

Renato Machado deixou a Globo em 2021, após 40 anos de contrato com a emissora da família Marinho. Ele foi correspondente em Londres, editor-chefe e âncora do Bom Dia Brasil, colunista do Jornal da Globo e fez reportagens especiais para o Globo Repórter.