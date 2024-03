SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bella Campos, 26, que interpretou a Muda de "Pantanal" (2022) e a Jenifer de "Vai na Fé" (2023), ambas na Globo, relatou ter sido confundida com uma atendente em um restaurante nesta sexta-feira (22). Ela registrou o momento nos stories do Instagram enquanto aguardava para jantar no local.

No vídeo compartilhado nos stories, Campos está na parte externa do restaurante e filma uma mulher loira que, segundo a atriz, teria perguntado se ela era funcionária do local. "Gente, eu entrei em um restaurante e estava superlotado, e essa mulher branca aqui fez assim: 'Ela que é a atendente?'. E me olhou de cima a baixo. Querida?", relatou.

"Boa noite, Brasil", disse então a atriz, que, pouco depois, mostrou o dedo do meio para a câmera. Ela não identificou o restaurante no qual o episódio aconteceu. O F5 tentou entrar em contato com a assessoria da atriz e não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

Não é a primeira vez que Bella Campos afirma ter sido confundida com funcionários de estabelecimentos que frequenta. Em março de 2023, um episódio semelhante aconteceu em uma loja e ela atribuiu o ocorrido à cor de sua pele.

"Vejo uma galera na internet discutindo se sou preta ou branca, mas, enquanto isso, continuam me confundindo com vendedora de shopping, como se isso fosse um demérito", afirmou ao jornal Extra na época. "Outro dia, eu estava experimentando uma roupa e uma mulher perguntou se eu trabalhava ali. É esse tipo de coisa que a gente ainda passa. Ridículo."

"A gente sabe que, infelizmente, vive numa sociedade extremamente racista, cheia de problemas, mas não se deixa mais ser silenciada nem afetada. Isso não impede que sigamos o nosso caminho, lutemos e mostremos a nossa voz", complementou.

Na entrevista, Campos disse que passou a se entender como uma pessoa preta na adolescência, quando se mudou de Cuiabá, em Mato Grosso, para Florianópolis, em Santa Catarina.