SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um fã viu Sam Smith num local inusitado após o Lollapalooza: o Méqui 1000, unidade famosa do McDonald's na Avenida Paulista.

Sam Smith estava no local com botas de salto e minissaia. No vídeo compartilhado pelo fã, Sam aparece conversando com funcionários na frente dos totens de autoatendimento.

A simplicidade chocou o fã. "Simplesmente saiu de Londres pra vir comer no McDonald's", escreveu o advogado João Marcos Manvailer ao compartilhar o vídeo.

Sam Smith não é a única celebridade que já marcou presença na lanchonete. "Paramore também, saíram do show ano passado e foram direto pro Méqui 1000", escreveu um fã nos comentários.

O Méqui 1000 fica num casarão histórico na Avenida Paulista. O edifício, construído por uma família de imigrantes nos anos 40, também já foi um banco e um espaço de eventos antes de virar a milésima unidade do McDonald's no Brasil em 2019.