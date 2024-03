SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anderson Leonardo, 51, vocalista do Molejo, voltou a ser internado devido ao câncer inguinal. Segundo a assessoria, ele está em estado grave.

Anderson anunciou o diagnóstico de câncer em outubro de 2022. Ele iniciou o tratamento duas semanas depois, e manteve a agenda de compromissos.

O cantor recebeu a notícia de que estava curado da doença em dezembro do mesmo ano. Anderson estava em um voo e recebeu a informação pelos alto-falantes. "Neste voo informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer. 'Assim tá bom demais!'", brincou a comissária de bordo, citando uma música do grupo de pagode.

Quatro meses depois, em maio de 2023, ele anunciou a retomada do tratamento. O artista lamentou o inchaço na região íntima: "Quando vi que estava voltando a inchar, agora vi que estava inchando em outra região, o popular saco. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado"

Anderson disse que o câncer é raro e "sempre há a possibilidade" de irradiar para outro lugar. Após fazer uma punção no local, Anderson seguiu com quimioterapia.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para a CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi internado com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show.

O artista passou por um tratamento alternativo. No dia 18, ele fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

Depois de 21 dias de internação devido às dores, Anderson recebeu alta na semana passada. No entanto, o vocalista voltou a ser internado na madrugada de hoje, em estado grave após um agravo da doença.