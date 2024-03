RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Convidado do programa Mais Você nesta terça-feira (26), Xamã foi surpreendido por Ana Maria Braga com a cena em que Damião, personagem do cantor em "Renascer", mostrou o bumbum ao tomar banho de rio para seduzir Ritinha (Mell Muzzillo).

A produção passou a cena e colocou um emoji de melancia na nudez de costas de Xamã. Ana Maria então pediu a reprise da sequência sem a tarja. "Gente? Ah, não. Não valeu, porque botaram uma melancia no bumbum dele ? Vamos tirar a melancia do moço. Televisão é tudo. Vai tirar a melancia, sim. Quem é que nunca viu um bumbum antes? Vão dar um jeito", disparou Ana Maria.

A cena foi repetida e Xamã se divertiu com a situação. "Você já tinha gravado pelado alguma vez?", quis saber Ana Maria e o cantor confirmou ter gravado como veio ao mundo em seu primeiro clipe. "Não esperava essa repercussão (risos). Teve muito cuidado também, como são muitos diretores envolvidos e muitos profissionais e sempre todo mundo com muito cuidado", comentou o ator. "É minha primeira novela e estou gravando todos os dias", comentou.

Ana Maria Braga questionou o envolvimento de Damião com Eliana (Sophie Charlotte). Nos próximos capítulos da novela de Bruno Luperi, a ex-mulher de Venâncio (Rodrigo Simas) irá agarrar o capanga para causar ciúme no filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

"É uma paixão avassaladora pela Ritinha, ele quer casamento e tal, é um personagem muito intenso, tudo é muito. De repente, quando ele vê uma mulher de outro ambiente, de outro universo, ele tenta dar uma resistida, mas não funciona", adiantou.