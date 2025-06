A Secretaria de Turismo de Juiz de Fora (Setur) promove nesta sexta-feira (6) mais uma etapa do “Caminhando pela História”. Desta vez, o projeto levará adolescentes de uma Casa de Acolhimento para conhecer o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no bairro Santa Terezinha. O local é um dos pontos relevantes para o meio ambiente e o turismo da cidade.

O encontro reunirá 10 adolescentes. Eles serão guiados por turismólogos e vão conhecer e explorar a história do local. A ação conta com o apoio e a parceria da Secretaria de Ação Social (SAS) da Prefeitura. Segundo a psicóloga Letícia Costa, que integra a equipe técnica da Casa, “o acolhimento institucional tem caráter temporário. O obhetivo é garantir a proteção e assegurar direitos de crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violação. A parceria com a Setur quer promover e desenvolver o senso de pertencimento e identidade dos acolhidos com o território onde vivem. Acreditamos que com as visitas eles poderão interagir, refletir, criar memórias coletivas e de resistência".

Esta unidade da Casa de Acolhimento recebe adolescentes meninos de 12 a 17 anos, é gerida pela SAS e administrada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Colmeia Centro de Educação e Profissão.

Caminhando pela História

O “Caminhando pela História” é uma ação permanente que alia educação patrimonial, inclusão social, consciência ambiental e fomento ao turismo local. Ao oferecer experiências vivenciais em pontos históricos, culturais, turísticos e de lazer da cidade, a iniciativa fortalece a memória coletiva, promove o convívio intergeracional e contribui para a movimentação econômica do setor turístico em Juiz de Fora.